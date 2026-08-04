«Спросят только то, что учили в классе»: Кравцов объяснил изменения на ОГЭ по истории

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в федеральную образовательную программу основного общего образования, в связи с которыми скорректированы контрольно-измерительные материалы (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для 9-х классов. Задания будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом Life.ru сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы вышли на финишную прямую в формировании единого образовательного пространства в основной школе. Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они последовательно проходили на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы — на экзамене спросят только то, что учили в классе», — подчеркнул министр.

По всей стране преподавание истории идёт по единой программе. Минпросвещения России обращает особое внимание образовательных организаций на необходимость строгого соблюдения федеральной образовательной программы. Ранее изданным приказом ведомства введено единое поурочное планирование, в связи с чем исключается возможность изменения программы.

Было увеличено число часов для изучения истории в 6–8-х классах до 3 часов в неделю. В 9-м классе академическая нагрузка по предмету составит 2 часа в неделю. Также для обучающихся 5–7-х классов продолжается реализация обязательного учебного курса «История нашего края». На уровне среднего общего образования (10–11-е классы) в части истории в предстоящем учебном году структура предмета полностью сохраняется. Ученики по-прежнему смогут изучать её на базовом или углубленном уровне в зависимости от выбранного профиля обучения.

Ранее в Рособрнадзоре разъяснили порядок пересдачи устного ОГЭ по истории. Глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники, которые не сдадут обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его на тех же условиях, что и другие предметы ОГЭ. Количество пересдач и возможности для них будут такими же, как и по другим предметам.