Жителя Курска приговорили к 16 годам колонии по делу о госизмене

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Курска Даниилу Павлову, которого признали виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Павлов сотрудничал с Легионом «Свобода России»* и украинскими спецслужбами. В рамках этой деятельности он, как установили в суде, передавал сведения, которые относятся к государственной тайне, а также другую информацию, способную использоваться в ущерб безопасности России. Кроме того, фигуранту вменили операции с денежными средствами, которые были получены в результате совершения преступлений.

При назначении наказания суд частично сложил сроки по нескольким статьям и назначил Павлову 16 лет лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, после чего будет направлен в исправительную колонию строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей, ограничение свободы сроком на один год и постановил конфисковать 20 тысяч рублей, признанных доходом от преступной деятельности. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал Максима Панина, которого обвиняют в участии в террористической организации и в боевых действиях на стороне Украины. С 13 июня 2023 года по 20 июня 2026 года Панин находился на территории Украины и участвовал в деятельности военизированного объединения «Свобода России»*. Он принял публичную присягу, выполнял задания руководства, участвовал в боевых действиях, направленных на совершение терактов в России.

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