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3 августа, 19:44

Путин освободил Корепанова от должности посла России в Габонской Республике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от обязанностей посла РФ в Габонской Республике. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике», — говорится в документе.

Решение вступает в силу со дня его подписания. Причины кадровой перестановки в указе не уточняются. Имя нового главы российской дипломатической миссии в Габоне пока не названо.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов покинул свой пост
Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов покинул свой пост

Ранее Путин освободил Александра Ефимова от должности спецпредставителя президента по развитию отношений с Сирией. Другим документом глава государства назначил на освободившуюся должность Дмитрия Догадкина. Новый спецпредставитель родился в 1967 году, в 1990-м окончил МГИМО и владеет арабским и английским языками. В системе МИД он трудится с 1990 года, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

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Виталий Приходько
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