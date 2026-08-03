Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров.

Ефимов работал в республике с 2018 года, а в 2024 году возглавил правительство региона. За это время он курировал финансовый и промышленный блоки, сферу туризма, имущественные и земельные отношения, а также ряд других направлений.

«В республике он работал с 2018 года, с 2024 года занимал пост премьер-министра региона. За время работы курировал финансовый и промышленный блок, сферу туризма, имущественных и земельных отношений и ряд других ключевых направлений. Правительство Удмуртии выражает благодарность Роману Валерьевичу за проделанную работу и значительный вклад в развитие республики», — говорится в сообщении.

Отставка последовала после смены руководства региона. 29 июля президент России Владимир Путин назначил советника министра сельского хозяйства РФ Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.

Прежний руководитель республики Александр Бречалов, возглавлявший регион с 2017 года, ранее ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Ранее Life.ru писал, что глава Удмуртии Александр Бречалов ушёл в отставку. Он руководил регионом с 2017 года. Сначала он исполнял обязанности главы республики, а затем дважды побеждал на выборах. Уход с поста связан с переходом на новую работу. Президент России Владимир Путин уже определился с временным руководителем субъекта. Врио главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.