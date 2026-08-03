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3 августа, 20:24

Многие населённые пункты Запорожской области остались без электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Отключения электричества затронули значительную часть населённых пунктов Запорожской области. Аварийные службы приступили к восстановлению сетей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Значительную часть населённых пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают», — написал Балицкий.

Скорость восстановления зависит от оперативной обстановки. Специалисты продолжат работы на участках, где могут обеспечить безопасность ремонтных бригад. Точные сроки возвращения электричества губернатор не назвал.

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Ранее украинский беспилотник атаковал среднюю школу в селе Водяное Запорожской области. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Однако после удара повреждения получила фасадная часть строения. Кроме того, взрывной волной было выбито остекление. Глава региона уточнил, что в момент атаки в учебном заведении и рядом с ним людей не было. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.

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Антон Голыбин
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