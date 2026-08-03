Многие населённые пункты Запорожской области остались без электроэнергии

Ранее украинский беспилотник атаковал среднюю школу в селе Водяное Запорожской области. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Однако после удара повреждения получила фасадная часть строения. Кроме того, взрывной волной было выбито остекление. Глава региона уточнил, что в момент атаки в учебном заведении и рядом с ним людей не было. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.