Многие населённые пункты Запорожской области остались без электроэнергии
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Отключения электричества затронули значительную часть населённых пунктов Запорожской области. Аварийные службы приступили к восстановлению сетей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«Значительную часть населённых пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают», — написал Балицкий.
Скорость восстановления зависит от оперативной обстановки. Специалисты продолжат работы на участках, где могут обеспечить безопасность ремонтных бригад. Точные сроки возвращения электричества губернатор не назвал.
Ранее украинский беспилотник атаковал среднюю школу в селе Водяное Запорожской области. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Однако после удара повреждения получила фасадная часть строения. Кроме того, взрывной волной было выбито остекление. Глава региона уточнил, что в момент атаки в учебном заведении и рядом с ним людей не было. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших.
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