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3 августа, 20:47

Четырёхлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Четырёхлетний мальчик выпал с пятого этажа жилого дома на юго-западе Москвы и выжил. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошёл в доме на проспекте 60-летия Октября. Ребёнок ненадолго остался без присмотра взрослых. Пострадавшего передали врачам. Подробности о характере травм и его состоянии пока не приводятся.

По факту случившегося началась процессуальная проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства падения. Прокуратура Москвы взяла ход разбирательства и его результаты под контроль.

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Виталий Приходько
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