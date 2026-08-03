Четырёхлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Москве

Четырёхлетний мальчик выпал с пятого этажа жилого дома на юго-западе Москвы и выжил. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошёл в доме на проспекте 60-летия Октября. Ребёнок ненадолго остался без присмотра взрослых. Пострадавшего передали врачам. Подробности о характере травм и его состоянии пока не приводятся.

По факту случившегося началась процессуальная проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства падения. Прокуратура Москвы взяла ход разбирательства и его результаты под контроль.

Ранее в Приморье врачи спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне. У пациентки выявили сразу несколько повреждений: перелом бедра, ушиб лёгких и развившуюся позже посттравматическую пневмонию. Несколько дней она провела в реанимации, где медики стабилизировали её состояние и поддерживали работу жизненно важных органов.