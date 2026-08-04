Три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию

Три рейса Turkish Airlines из Москвы в Турцию не смогли отправиться по расписанию — один задержали почти на сутки, ещё два отменили. Об этом сообщает Mash.

Один из самолётов должен был вылететь в 02:55. Путешественников вовремя посадили на борт, однако около часа лайнер простоял на рулёжной дорожке. Пассажиры рассказали, что в салоне чувствовался сильный запах топлива. Позже всех попросили покинуть самолёт.

Предварительной причиной задержки называют техническую неисправность. Из-за произошедшего многие туристы потеряли почти сутки отпуска, а часть не успела на стыковочные рейсы.

По словам пассажиров, представители авиакомпании с ними не связываются и не дают подробных разъяснений. Кроме того, отменён рейс из Бодрума, который должен был отправиться в Москву около четырёх часов утра.

Ранее уже случалась задержка, связанная с этой авиакомпанией. 25 июля тысячи российских туристов столкнулись с массовыми задержками рейсов Turkish Airlines и не могли вылететь в Турцию или вернуться в Россию. Во Внукове несколько рейсов на турецкие курорты задержались на много часов, один из них пассажиры ждали более 12 часов, а вылет из Даламана в Москву перенесли более чем на десять часов.