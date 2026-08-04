Скончался главный советник департамента кадров МИД РФ Шанин

Главный советник департамента кадров МИД России Виктор Шанин умер 31 июля на 73-м году жизни. Об этом российское дипведомство сообщило на своём сайте.

«Руководство МИД России и Департамент кадров с глубоким прискорбием сообщают, что 31 июля 2026 года ушёл из жизни советник 1 класса в отставке Шанин Виктор Владимирович (1953-2026)», — говорится в сообщении.

Шанин родился 4 ноября 1953 года в Новокузнецке Кемеровской области. В 1980 году он окончил МГИМО МИД СССР и начал дипломатическую карьеру. Советник работал в представительствах СССР и России в Чехословацкой Социалистической Республике, Чехии и Молдавии. Также он занимал должности в центральном аппарате МИД России. За годы службы Шанин получил ряд ведомственных и государственных наград. В министерстве выразили соболезнования его родным и близким.

Ранее в возрасте 84 лет умер бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис. Причину его смерти в организации не раскрыли. Ортис возглавлял ОПЕК с января 1979 года по июнь 1981 года. До этого он представлял Эквадор в Совете экономической комиссии организации, а в 1977 году занимал должность управляющего страны в ОПЕК. Ортис также дважды возглавлял Министерство энергетики Эквадора.