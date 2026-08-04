Атака БПЛА нарушила электроснабжение в нескольких округах Херсонской области

Несколько округов Херсонской области частично остались без электричества после атаки украинских беспилотников. Энергетики устраняют последствия на местах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», — написал Сальдо в «Максе».

К восстановлению сетей подключились энергетики и аварийные службы. Специалисты намерены вернуть электричество в дома в кратчайшие сроки. Губернатор не уточнил, какие округа затронули отключения. Сроки полного восстановления электроснабжения он также не назвал.

Ранее сообщалось, что перебои с электричеством затронули значительную часть населённых пунктов Запорожской области. Аварийные бригады приступили к ремонту сетей. Скорость работ зависит от оперативной обстановки и возможности обеспечить безопасность специалистов. Точные сроки возвращения электричества власти региона не называли.