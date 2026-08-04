Атака БПЛА нарушила электроснабжение в нескольких округах Херсонской области
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Несколько округов Херсонской области частично остались без электричества после атаки украинских беспилотников. Энергетики устраняют последствия на местах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», — написал Сальдо в «Максе».
К восстановлению сетей подключились энергетики и аварийные службы. Специалисты намерены вернуть электричество в дома в кратчайшие сроки. Губернатор не уточнил, какие округа затронули отключения. Сроки полного восстановления электроснабжения он также не назвал.
Ранее сообщалось, что перебои с электричеством затронули значительную часть населённых пунктов Запорожской области. Аварийные бригады приступили к ремонту сетей. Скорость работ зависит от оперативной обстановки и возможности обеспечить безопасность специалистов. Точные сроки возвращения электричества власти региона не называли.
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