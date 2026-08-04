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3 августа, 21:53

В Ивановской области четыре человека пострадали при столкновении лодок

Обложка © «Макс» / МЧС Ивановской области

Обложка © «Макс» / МЧС Ивановской области

Четыре человека получили травмы после аварии с двумя моторными лодками на Волге в районе Юрьевца Ивановской области. После столкновения одно из судов оказалось на дамбе, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Четыре человека пострадали после аварии с двумя моторными лодками. Фото © «Макс» / МЧС Ивановской области

Четыре человека пострадали после аварии с двумя моторными лодками. Фото © «Макс» / МЧС Ивановской области

Инцидент произошёл в вечернее время. Лодки столкнулись на расстоянии около 30 метров от берега, после чего одна из них продолжила движение и совершила наезд на дамбу. В результате происшествия пострадали двое мужчин и две женщины. Всех четверых направили в центральную районную больницу Кинешмы.

Для проведения работ на месте задействовали силы экстренных служб — всего 16 человек и пять единиц техники. От МЧС к ликвидации последствий привлекли семь сотрудников и две единицы техники.

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Ранее в Новгородской области частный легкомоторный самолёт Л-4 совершил экстренную посадку на мелководье озера Ильмень. Инцидент произошел в районе Аркадского залива. На борту находились два человека — они не пострадали и самостоятельно выбрались на берег. Сейчас на месте работают спасатели, выясняются причины случившегося.

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Тимур Хингеев
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