В Эстонии уволят 108 помощников воспитателей из-за требований к языку

В Нарве расторгают трудовые договоры со 108 помощниками воспитателей детских садов. Увольнения начались 3 августа в эстонском городе, сообщила телерадиокомпания ERR.

«В Нарве с сегодняшнего дня, 3 августа, расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками учителей детских садов», — передаёт ERR.

Для продолжения работы сотрудники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2. Власти приняли это требование в 2024 году. Для уже работавших помощников воспитателей действовала двухлетняя отсрочка. Она завершилась 1 августа 2026 года.

Заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель не ожидает дефицита сотрудников в детских садах. В отдельных группах обязанности уволенных помощников возьмут на себя вторые учителя. По её оценке, дошкольные учреждения продолжат работу без сбоев.

Ранее учителя раскритиковали министра образования Эстонии Кристину Каллас за речь на русском языке. На выпускном в Кохтла-Ярве она поздравила учеников по-эстонски, а затем поблагодарила родителей по-русски за поддержку перехода образования на государственный язык. Одна из учительниц заявила, что выступление вызвало у неё возмущение. Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов связал такую реакцию с восприятием русской речи как угрозы. Эстония поэтапно переводит школы на государственный язык с 2022 года, а к 2030 году его доля должна составить не менее 60% учебного процесса.