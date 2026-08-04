Мексика может стать ближе: Россия обсуждает возобновление прямого авиасообщения

Россия и Мексика обсуждают возможное возобновление прямого авиасообщения. Переговоры с российскими властями, перевозчиками и представителями туристической отрасли ведёт мексиканское посольство, сообщает газета «Известия».

«В последние месяцы наше представительство провело ряд переговоров с представителями органов власти, туристической индустрии, авиакомпаний и туроператоров, заинтересованных в рассмотрении различных альтернатив. Всё это делается для того, чтобы облегчить перемещение путешественников между нашими странами», — заявили дипломаты.

После закрытия западного воздушного пространства для российских самолётов возможные маршруты придётся прокладывать через Атлантику или Африку. В таком случае дорога может занимать от 18 до 20 часов. Для запуска перелётов сторонам предстоит разработать коммерчески выгодную схему и получить разрешения авиационных властей двух государств.

При этом переговоры на уровне регуляторов пока не начались. Сейчас участники диалога лишь оценивают доступные варианты организации перевозок. Интерес к направлению продолжает расти даже без беспосадочных маршрутов. По данным Российского союза туриндустрии, ежемесячно Мексику посещают до пяти тысяч россиян.

Ранее Бразилия усилила проверки на границе для беременных россиянок из-за подозрений в использовании «родильного туризма» для получения гражданства ребёнком. За последние двое суток более десяти семей не смогли попасть в страну, а части путешественников запретили въезд. Отказ можно попытаться обжаловать через суд, но стоимость юридической помощи в таких случаях может достигать 15 тысяч долларов.