Боль появится потом: Онколог назвал первый тихий сигнал рака, когда болезнь ещё не даёт о себе знать

Одно из самых распространённых заблуждений об онкологических заболеваниях заключается в том, что они обязательно начинаются с боли. На практике это далеко не так. Об этом Life.ru рассказал главный врач АСС Медикал, онколог, химиотерапевт, реаниматолог Сергей Астафуров.

По словам эксперта, боль чаще появляется уже тогда, когда опухоль начинает прорастать в окружающие ткани, затрагивать нервные окончания или вызывать осложнения. До этого заболевание может долгое время развиваться практически незаметно.

При этом другие изменения в организме возникают значительно раньше. Одним из них может стать необъяснимая потеря веса. Многие пациенты рассказывают, что сначала заметили, как стала свободнее привычная одежда, уменьшился аппетит или появилась постоянная слабость, и только позже выяснилось, что причиной этих изменений стало онкологическое заболевание.

Это связано с тем, что опухоль представляет собой очень активную ткань, которая постоянно потребляет большое количество энергии. Одновременно меняется обмен веществ: организм начинает быстрее расходовать собственные запасы, теряя не только жировую, но и мышечную массу. Некоторые опухоли дополнительно выделяют биологически активные вещества, влияющие на аппетит, чувство насыщения и воспалительные процессы, что также способствует снижению массы тела.

При этом важно понимать, что потеря веса сама по себе не является признаком онкологического заболевания. Существует множество других причин, которые могут приводить к такому состоянию: заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного тракта, хронические инфекции или сильный стресс.

Если человек за несколько месяцев без изменения питания и уровня физической активности потерял более 5–10% массы тела, особенно если это сопровождается слабостью, снижением аппетита, длительным повышением температуры, ночной потливостью или другими необъяснимыми симптомами, откладывать обследование не стоит. Чем раньше удаётся установить причину таких изменений, тем быстрее можно начать необходимое лечение, если оно действительно потребуется. Сергей Астафуров Главный врач АСС Медикал, онколог, химиотерапевт, реаниматолог

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