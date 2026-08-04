Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира WTA в Торонто

Россиянка Людмила Самсонова начала выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто с победы над представительницей Индонезии Джанис Тьен. Матч первого раунда завершился в пользу Самсоновой в двух сетах — 7:6 (11:9), 7:5.

Самсонова одержала победу над Тьен. Видео © X / wta

При этом обе спортсменки вышли на корт без посева: россиянка не входила в число сеяных участниц, как и её соперница из Индонезии. Ключевым моментом первой партии стал затяжной тай-брейк, где Самсонова смогла реализовать преимущество только с 20-го розыгрыша. Во втором сете россиянка сумела удержать инициативу в концовке и завершила встречу в свою пользу.

За матч Самсонова выполнила пять эйсов, выиграла 83% розыгрышей на первой подаче и отразила восемь из 11 брейк-пойнтов соперницы. Тьен ответила одним эйсом, однако допустила 11 двойных ошибок. Во втором круге турнира российская теннисистка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая получила 22-й номер посева.

А ранее теннисистка Кристина Лютова выиграла турнир WTA 250 в Мемфисе, начав выступление на соревнованиях с квалификации. В финале 16-летняя спортсменка одержала победу над чешской представительницей Дарьей Видмановой в трёх партиях — 1:6, 6:1, 6:3. Россиянка вошла в число самых молодых чемпионок турниров WTA за последние годы. Её результат стал первым подобным достижением после победы американки Коко Гауфф в Линце в 2019 году, когда та завоевала титул в возрасте 15 лет.