В Тбилиси самолёт, предположительно Су-25, зацепился за опору освещения

Самолёт, предположительно Су-25, зацепил опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошёл неподалёку от авиационного предприятия.

«Как сообщают очевидцы с места, воздушное судно зацепилось за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси», — передаёт агентство Chemi qalaqi mklavs.

По данным «Мтавари», речь может идти о штурмовике Су-25. Рядом с местом происшествия расположен авиационный завод.

Местные жители утверждают, что похожие случаи на этой территории уже происходили ранее. Официальных данных о причинах инцидента, повреждениях самолёта и возможных пострадавших пока не поступало.

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