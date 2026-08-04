Владимир Петкович оставил пост главного тренера сборной Алжира по футболу
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Боснийский специалист Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщила Алжирская федерация футбола.
«Алжирская федерация футбола выражает глубокую благодарность господину Владимиру Петковичу и его штабу за профессионализм, преданность и самоотверженность в течение 29 месяцев, проведённых во главе национальной сборной», — говорится в заявлении.
Петкович возглавил команду в феврале 2024 года. Под его руководством сборная Алжира дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций и отобралась на чемпионат мира 2026 года.
Алжирцы сыграли на мировом первенстве впервые с 2014 года. Этот турнир стал для национальной команды пятым в истории. В 1/16 финала сборная уступила Швейцарии со счётом 0:2. За время работы Петковича команда провела 39 матчей. Она одержала 24 победы, девять встреч завершила вничью и потерпела шесть поражений.
Ранее Зинедин Зидан подписал долгосрочный контракт с Федерацией футбола Франции и возглавил национальную сборную. Стороны достигли устной договорённости ещё в ноябре 2025 года, а затем оформили соглашение. Зидан отклонил интерес клубов, включая «Манчестер Юнайтед», поскольку хотел работать со сборной Франции. Французский специалист не тренировал с 2021 года. До паузы он дважды возглавлял мадридский «Реал» и выиграл с клубом 11 трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов. В мае 2021 года Зидан ушёл из команды, объяснив решение утратой доверия со стороны руководства.
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