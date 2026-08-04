Владимир Петкович оставил пост главного тренера сборной Алжира по футболу

Боснийский специалист Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщила Алжирская федерация футбола.

«Алжирская федерация футбола выражает глубокую благодарность господину Владимиру Петковичу и его штабу за профессионализм, преданность и самоотверженность в течение 29 месяцев, проведённых во главе национальной сборной», — говорится в заявлении.

Петкович возглавил команду в феврале 2024 года. Под его руководством сборная Алжира дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций и отобралась на чемпионат мира 2026 года.

Алжирцы сыграли на мировом первенстве впервые с 2014 года. Этот турнир стал для национальной команды пятым в истории. В 1/16 финала сборная уступила Швейцарии со счётом 0:2. За время работы Петковича команда провела 39 матчей. Она одержала 24 победы, девять встреч завершила вничью и потерпела шесть поражений.

Ранее Зинедин Зидан подписал долгосрочный контракт с Федерацией футбола Франции и возглавил национальную сборную. Стороны достигли устной договорённости ещё в ноябре 2025 года, а затем оформили соглашение. Зидан отклонил интерес клубов, включая «Манчестер Юнайтед», поскольку хотел работать со сборной Франции. Французский специалист не тренировал с 2021 года. До паузы он дважды возглавлял мадридский «Реал» и выиграл с клубом 11 трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов. В мае 2021 года Зидан ушёл из команды, объяснив решение утратой доверия со стороны руководства.