Худший клуб КХЛ «Сочи» нашёл нового главного тренера

Андрей Миронов возглавил хоккейный клуб «Сочи», для 44-летнего специалиста это дебют в роли главного тренера команды КХЛ. О назначении официально объявлено на сайте лиги.

Вместе с наставником сформирован и новый штаб. За игру нападающих будет отвечать Алексей Ковалёв, с защитниками станут работать Евгений Шалдыбин и Антон Буханко. Тренером вратарей назначен Андрей Царёв, за общую физическую подготовку и видеоанализ ответят Алексей Войтюк и Егор Варнавский соответственно. Кроме того, в управленческую структуру вошли генеральный менеджер Алексей Бабинцев и директор по спортивным операциям Вадим Покотило.

Перед новым штабом стоит задача вытащить команду из ямы. По итогам прошлого сезона «Сочи» под руководством Дмитрия Михайлова занял последнее место во всей лиге. Сам Миронов до этого работал в системе СКА, тренировал «СКА-Неву», «Омские крылья», а также привлекался к работе в юношеской и молодёжной сборных России.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры. 65-летний канадец принял это решение сразу после завоевания Кубка Гагарина, признавшись, что устал и не намерен продолжать работать в хоккее. За свою карьеру Хартли успел возглавить «Локомотив», «Авангард», «Колорадо Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Атланту Трэшерз», швейцарский «Цюрих Лайонс» и сборную Латвии.