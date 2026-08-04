Имена, контакты и адреса 114 тысяч силовиков Британии утекли в даркнет

Хакеры взломали базу британской полиции и опубликовали в даркнете данные 114 тысяч сотрудников силовых структур и государственных ведомств. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

В открытом доступе оказались имена, контакты и сведения о местонахождении правоохранителей и чиновников. Утечка затронула работников министерств обороны и внутренних дел, Национального агентства по борьбе с преступностью, а также Королевской прокурорской службы.

«Я занимался расследованием дел, связанных с организованной преступностью, и сажал за решётку высокопоставленных людей. Утечка конфиденциальной информации вызывает сильное беспокойство и подвергает сотрудников полиции серьёзной опасности», — рассказал один из пострадавших.

Ответственность за взлом взяла на себя группировка, которую ранее связывали с кражей около 600 тысяч конфиденциальных записей из базы Министерства образования Великобритании. Расследованием произошедшего занимается Северо-Восточное региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Ранее пророссийские хакеры PalachPro, APTDesi и NoName057 заявили, что раскрыли личные данные более 400 сотрудников разведслужб Испании, Украины и стран НАТО. По их словам, во взломанных базах содержалась информация об испанских военных и разведчиках, а также сотрудниках, связанных с СБУ, ЦРУ и MI6. Хакеры также пообещали опубликовать сведения о сотнях военнослужащих, взаимодействующих со структурами НАТО на Украине. Среди названных ими лиц — испанские военные Хесус Барбо Ласал, участвующий в подготовке украинских солдат в Сарагосе, и Давид Юберо Морено.