Telegram исчез из поиска App Store для пользователей iOS

Приложение Telegram недоступно для поиска в App Store для пользователей iOS. Причина удаления приложения на данный момент неизвестна.

По данным SHOT, пользователи iOS-смартфонов пытаются найти в графе поиска Telegram, но по запросу появляются только WhatsApp* и Instagram*. Также мессенджер отсутствует в топе загрузок приложений. Точные причины на данный момент неизвестны. При переходе с официального сайта Telegram отображается надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена».

На альтернативной операционной системе смартфонов Android приложение по-прежнему отображается в поиске.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS. Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.

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