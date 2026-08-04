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4 августа, 01:16

Telegram исчез из поиска App Store для пользователей iOS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Приложение Telegram недоступно для поиска в App Store для пользователей iOS. Причина удаления приложения на данный момент неизвестна.

По данным SHOT, пользователи iOS-смартфонов пытаются найти в графе поиска Telegram, но по запросу появляются только WhatsApp* и Instagram*. Также мессенджер отсутствует в топе загрузок приложений. Точные причины на данный момент неизвестны. При переходе с официального сайта Telegram отображается надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена».

На альтернативной операционной системе смартфонов Android приложение по-прежнему отображается в поиске.

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Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS. Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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Алена Пенчугина
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