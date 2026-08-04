Тихий час отменяется: В Лазовском заповеднике на видео сняли момент пробуждения косолапого, спавшего на берёзе
Инспектор в Приморье разбудил спящего на берёзе гималайского медведя
Инспектор Лазовского заповедника в Приморье обнаружил гималайского медведя, спящего на берёзе, и разбудил его. Видео необычной встречи опубликовал Центр «Амурский тигр».
Инспектор в Приморье разбудил спящего на берёзе гималайского медведя. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»
Сотрудник заповедника Дмитрий Ионуца заметил зверя во время пешего патрулирования охраняемой территории. Косолапый устроился в разветвлении ствола на небольшой высоте. Он спал в необычной позе, свесившись между ветвями.
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Обложка © Telegram / Центр «Амурский тигр»