Тихий час отменяется: В Лазовском заповеднике на видео сняли момент пробуждения косолапого, спавшего на берёзе

Инспектор Лазовского заповедника в Приморье обнаружил гималайского медведя, спящего на берёзе, и разбудил его. Видео необычной встречи опубликовал Центр «Амурский тигр».

Инспектор в Приморье разбудил спящего на берёзе гималайского медведя. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Сотрудник заповедника Дмитрий Ионуца заметил зверя во время пешего патрулирования охраняемой территории. Косолапый устроился в разветвлении ствола на небольшой высоте. Он спал в необычной позе, свесившись между ветвями.

После окрика хищник проснулся и быстро спустился на землю. Оказавшись внизу, медведь не стал приближаться к человеку и сразу убежал в лес.

Ранее пять белух, оказавшихся в ловушке на мелководье у устья реки Уда в Хабаровском крае, удалось вернуть в безопасную зону. Спасательная операция объединила специалистов, студентов, сотрудников предприятий и жителей близлежащих районов. Среди попавших в беду китообразных были две взрослые особи и три детёныша.