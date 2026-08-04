Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 02:48

Фомин допустил продажу разведданных Украины после назначения Умерова

Обложка © Telegram / Рустем Умеров

Обложка © Telegram / Рустем Умеров

Данные украинской внешней разведки после назначения Рустема Умерова руководителем ведомства могут оказаться в продаже в даркнете. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

Парламентарий заявил, что кадровые перестановки в Киеве не меняют принципов работы украинской системы управления. По его оценке, чиновников лишь переводят с одной должности на другую.

Фомин напомнил, что ранее Умерова неоднократно обвиняли в коррупции. Именно с этим депутат связал возможные риски для конфиденциальной информации.

«Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — заявил он.

Людоедская дипломатия: Коц оценил призыв Киева к перемирию после удара по Геленджику
Людоедская дипломатия: Коц оценил призыв Киева к перемирию после удара по Геленджику

Ранее Life.ru писал, что Рустем Умеров может занять пост главы Службы внешней разведки Украины. Главарь киевского руководства Владимир Зеленский объявил о перестановках в силовом блоке, после которых Умеров должен был покинуть должность секретаря СНБО, однако в его офисе заявили, что будущее чиновника ещё обсуждается. Среди возможных вариантов также называли назначение Умерова послом Украины в США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar