Фомин допустил продажу разведданных Украины после назначения Умерова

Данные украинской внешней разведки после назначения Рустема Умерова руководителем ведомства могут оказаться в продаже в даркнете. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

Парламентарий заявил, что кадровые перестановки в Киеве не меняют принципов работы украинской системы управления. По его оценке, чиновников лишь переводят с одной должности на другую.

Фомин напомнил, что ранее Умерова неоднократно обвиняли в коррупции. Именно с этим депутат связал возможные риски для конфиденциальной информации.

«Умеров неоднократно обвинялся в коррупции, и его приход во внешнюю разведку значит одно — украинские данные разведки с высокой долей вероятности можно будет купить в каком-нибудь даркнете», — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что Рустем Умеров может занять пост главы Службы внешней разведки Украины. Главарь киевского руководства Владимир Зеленский объявил о перестановках в силовом блоке, после которых Умеров должен был покинуть должность секретаря СНБО, однако в его офисе заявили, что будущее чиновника ещё обсуждается. Среди возможных вариантов также называли назначение Умерова послом Украины в США.