Контрактники и мобилизованные в Вооружённые силы Украины (ВСУ) получали по 20 тыс. гривен в месяц (35,8 тыс. рублей). Обещанную выплату в 1 млн гривен за подписание контракта военные не получили, рассказал ТАСС пленный Сергей Посовестый.

«Зарплату нам платили 20 тыс. гривен. Контрактники также получали 20 тыс. Плюс за то, что подписал контракт, дают ещё 20 тысяч, всё. Больше не давали», — сообщил он.

Посовестый утверждает, что слышал о программе, по которой после 2025 года контрактникам обещали единовременно выплачивать по 1 млн гривен. При этом он не знает ни одного военнослужащего, который получил эти деньги. По словам пленного, зарплаты в 20 тыс. гривен не хватает для проживания на Украине. Необходимый ежемесячный доход он оценил минимум в 50 тыс. гривен.

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен выступил с резкой оценкой в адрес финских граждан, участвующих в конфликте на Украине. По его словам, финские наёмники являются фашистами. Туртиайнен в конце 2025 года переехал в Россию вместе с супругой. Позднее им был предоставлен статус беженцев. В 2021 году его исключили из объединения «Истинные финны», после чего он создал собственную партию «Власть принадлежит народу». Организация выступала за сохранение отношений с Россией и против присоединения Финляндии к НАТО.