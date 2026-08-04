США хотят закрыть пять зарубежных диппредставительств

Госдепартамент США уведомил конгресс о планах закрыть пять зарубежных представительств в Канаде, Японии, Индонезии, Камеруне и Гренаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», — передаёт агентство.

По данным источников, Госдеп намерен сократить дипломатическое присутствие прежде всего из-за уменьшения численности персонала. Решение не связано с каким-либо отдельным геополитическим событием.

Американское внешнеполитическое ведомство не подтвердило информацию о предстоящих закрытиях. В ответе Reuters Госдеп лишь заявил, что продолжит поддерживать эффективное дипломатическое присутствие США за рубежом.

Ранее Румыния решила закрыть генеральное консульство России в Констанце. О таком шаге объявил президент страны Никушор Дан. Он связал решение с инцидентом с беспилотником. Румынские власти намерены прекратить работу российского дипломатического представительства в городе.