Самолёт с 32 пассажирами развернули над Якутском из-за технической неисправности

Самолёт, летевший из Якутска в Олёкминск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в «Максе».

Экипаж принял решение развернуть воздушное судно около 08:30 по местному времени 4 августа. На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что рейс выполняла авиакомпания «Полярные авиалинии» на самолёте Bombardier. Повреждений лайнер не получил. Характер технической неполадки пока не раскрывается.

Якутский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новгородской области частный самолёт Л-4 совершил вынужденную посадку на мелководье озера Ильмень возле деревни Малое Лучно. На борту находились два человека, они не получили травм и самостоятельно добрались до берега. Выясняются причины случившегося.