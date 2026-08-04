Reuters: Telegram снова появился в App Store

Приложение Telegram снова появилось в каталоге App Store и вскоре станет доступно всем пользователям. Об этом сообщил мессенджер, передаёт агентство Reuters.

«Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — говорится в заявлении.

Telegram не указал точное время полного восстановления доступа. Причины, по которым приложение временно исчезло из каталога, также не раскрыли.

Ранее сообщалось, что пользователи устройств на iOS не могли найти Telegram через поиск в App Store. Вместо мессенджера каталог предлагал WhatsApp* и Instagram*. Telegram также пропал из списка популярных приложений. При этом владельцы устройств на Android могли найти и скачать мессенджер.

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