Украинское командование направило на Запорожское направление до 30 американских военных специалистов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Киев рассчитывает с их помощью стабилизировать положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта. При этом присутствие подготовленных западных кадров в украинских формированиях пока остаётся точечным.

На Херсонском направлении иностранные наёмники практически перестали участвовать в прямых боях. Большинство из них перебросили на более сложные участки, а оставшиеся стараются не привлекать к себе внимания.

Представитель силовых структур также сообщил, что в международный розыск объявлены 982 иностранца, воевавших на стороне Киева. По его оценке, численность зарубежных наёмников сокращается, поскольку украинское командование использует их наравне с рядовыми военнослужащими. Некоторые иностранцы всё чаще рассматривают сдачу в плен как возможность сохранить жизнь.

Ранее пленный ВСУ рассказал, сколько платят контрактникам и мобилизованным на Украине. Сергей Посовестый утверждает, что слышал о программе, по которой после 2025 года контрактникам обещали единовременно выплачивать по 1 млн гривен. При этом он не знает ни одного военнослужащего, который получил эти деньги. Контрактники и мобилизованные в Вооружённые силы Украины получали по 20 тыс. гривен в месяц (35,8 тыс. рублей).