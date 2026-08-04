Киев перебросил под Запорожье до 30 военных США для стабилизации фронта
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Украинское командование направило на Запорожское направление до 30 американских военных специалистов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Киев рассчитывает с их помощью стабилизировать положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта. При этом присутствие подготовленных западных кадров в украинских формированиях пока остаётся точечным.
На Херсонском направлении иностранные наёмники практически перестали участвовать в прямых боях. Большинство из них перебросили на более сложные участки, а оставшиеся стараются не привлекать к себе внимания.
Представитель силовых структур также сообщил, что в международный розыск объявлены 982 иностранца, воевавших на стороне Киева. По его оценке, численность зарубежных наёмников сокращается, поскольку украинское командование использует их наравне с рядовыми военнослужащими. Некоторые иностранцы всё чаще рассматривают сдачу в плен как возможность сохранить жизнь.
Ранее пленный ВСУ рассказал, сколько платят контрактникам и мобилизованным на Украине. Сергей Посовестый утверждает, что слышал о программе, по которой после 2025 года контрактникам обещали единовременно выплачивать по 1 млн гривен. При этом он не знает ни одного военнослужащего, который получил эти деньги. Контрактники и мобилизованные в Вооружённые силы Украины получали по 20 тыс. гривен в месяц (35,8 тыс. рублей).
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