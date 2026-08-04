В аэропорту Красноярска построят вторую взлётно-посадочную полосу

В аэропорту Красноярска появится дополнительная взлётно-посадочная полоса: власти региона пришли к выводу, что обновление действующей ВПП невозможно провести без прекращения работы аэропорта. Проект нового объекта планируют реализовать через механизм федеральной концессии, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

О планах строительства Котюков рассказал президенту России Владимиру Путину. По его словам, с 2023 года регион совместно с Росавиацией и Минтрансом прорабатывал варианты модернизации существующей полосы, однако технические решения с сохранением работы аэропорта найти не удалось. Закрытие воздушной гавани на время реконструкции власти считают неприемлемым, поэтому было принято решение перейти к созданию второй ВПП.

По данным губернатора, авиагавань Красноярска обслуживает рейсы по 84 направлениям, а пассажиропоток достиг 4,3 млн человек. При этом часть маршрутов власти пересматривают с учётом их востребованности и экономической эффективности.

Ранее в аэропорту Красноярска пьяный мужчина устроил конфликт в зале прибытия, угрожая окружающим осколком бутылки. Он разбил стеклянную бутылку и превратил её осколок в импровизированное оружие — так называемую «розочку». С этим предметом он стал угрожать людям, находившимся рядом. Во время конфликта дебошир получил травму собственной рукой — осколок повредил ему шею. После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.