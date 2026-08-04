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4 августа, 03:58

Около 40 украинских беспилотников сбиты в девяти районах Ростовской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Дроны сбили над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Боковским и Верхнедонским районами. Средства противовоздушной обороны также работали в Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала.

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Ранее над Ленинградской областью во время отражения атаки уничтожили 17 беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, обломки дронов повредили объекты в складской зоне посёлка Красный Бор, один человек получил ранения. Обстоятельства произошедшего и масштаб ущерба уточняются.

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Виталий Приходько
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