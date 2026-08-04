Около 40 украинских беспилотников сбиты в девяти районах Ростовской области

Около 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Дроны сбили над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Боковским и Верхнедонским районами. Средства противовоздушной обороны также работали в Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала.

Ранее над Ленинградской областью во время отражения атаки уничтожили 17 беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, обломки дронов повредили объекты в складской зоне посёлка Красный Бор, один человек получил ранения. Обстоятельства произошедшего и масштаб ущерба уточняются.