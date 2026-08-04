На братском кладбище Лестене в Тукумском крае Латвии прошла церемония прощания с Лаймонисом Эзергайлисом — одним из последних представителей латышского легиона СС. Его проводили с воинскими почестями, прозвучали залпы и песни легионеров, сообщило Латвийское телевидение (LTV).

Эзергайлис умер в возрасте 102 лет. Согласно неправительственным организациям «Пособники нацистских преступлений», Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС во время Второй мировой войны.

После распада Советского Союза он получил орден Трёх звёзд — высшую награду Латвии. Орден ему вручил президент страны Андрис Берзиньш.

Ранее прошла презентация монографии «История Латвии», подготовленной группой российских историков. Руководитель коллектива Максим Григорьев отметил, что книга выделяется благодаря обширному списку использованных источников. Такого размаха не было в советской литературе. Издание охватывает временной промежуток от древности до 2026 года. В книге подробно рассмотрены этапы развития отношений между Россией и Латвией, которые латвийские власти стараются исказить или замалчивать. Авторы также показывают, как межгосударственные связи эволюционировали от дружественных до официальной русофобии.