Двое рабочих погибли при прочистке канализации в Саратовской области

Двое рабочих погибли во время прочистки канализации в Аткарске Саратовской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщило региональное управление ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 августа работники спустились в колодец городской сети водоснабжения для прочистки канализации. Они не использовали средства индивидуальной защиты. В результате нахождения в колодце оба работника потеряли сознание и скончались.

Сотрудники Саратовской областной службы спасения подняли тела рабочих на поверхность. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас следствие собирает доказательства. Правоохранители также устанавливают должностное лицо, которое отвечало за соблюдение требований охраны труда.

Ранее во Владимире двое работников водоканала погибли при ремонте канализационных сетей в районе Судогодского шоссе. Ещё двое их коллег получили ранения и были госпитализированы. Прокуратура города начала расследование, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии, случившейся во время работ в канализационном колодце.