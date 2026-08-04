В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний

Сегодня утром средства ПВО отразили атаку беспилотников в Московской области. Основные последствия — в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок после попадания дрона возникли пожары, самый крупный на складе ликвидирован. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По предварительным данным, пять человек погибли, ещё шестеро ранены. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и машину. Пожар потушен, никто не пострадал.

«Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах», — уточнил Воробьёв в своём телеграм-канале.

Около 40 беспилотников Вооружённых сил Украины уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Дроны сбили над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Боковским и Верхнедонским районами. Средства противовоздушной обороны также работали в Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала.