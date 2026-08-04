Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 04:16

В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня утром средства ПВО отразили атаку беспилотников в Московской области. Основные последствия — в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок после попадания дрона возникли пожары, самый крупный на складе ликвидирован. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По предварительным данным, пять человек погибли, ещё шестеро ранены. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и машину. Пожар потушен, никто не пострадал.

«Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах», — уточнил Воробьёв в своём телеграм-канале.

Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший
Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший

Около 40 беспилотников Вооружённых сил Украины уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Дроны сбили над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Боковским и Верхнедонским районами. Средства противовоздушной обороны также работали в Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о разрушениях на земле не поступала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar