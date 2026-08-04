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4 августа, 04:41

Пациенты, сбежавшие из спецмедучреждения в Канске, вернулись в диспансер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Пациенты психоневрологического диспансера в красноярском Канске, которых ранее разыскивали после побега, самостоятельно вернулись в учреждение. Как сообщили в краевом главке МВД, мужчина и женщина пришли в диспансер в ночь на 4 августа.

Сотрудники установили факт возвращения пациентов без посторонней помощи. Накануне информация об исчезновении появилась у волонтёров поисковой группы имени Оксаны Василишиной. По их данным, двое нуждающихся в медицинской помощи людей покинули психоневрологический интернат на улице Муромской.

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Напомним, о побеге стало известно 3 августа. Ночью 42-летний Олег Хватьев и 35-летняя Ольга Уткина дождались конца вечернего обхода и пересчёта пациентов. Затем они покинули диспансер. Перед побегом они переоделись: мужчина — в камуфляжный костюм, женщина — в черную ветровку с капюшоном. Утром выяснилось, что пациенты пропали. На их поиски отправились полицейские и спасатели.

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Тимур Хингеев
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