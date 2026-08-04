Экс-агента ФБР Яроча обвинили в краже $925 тыс. с криптосчетов, связанных с РФ

Начальник Федерального бюро расследований США Патрик Яроч оказался под следствием после перевода криптовалюты на сумму около $925 тыс. со счетов, которые американские власти связывали с Россией, на собственный кошелёк. Ему вменяют незаконное перемещение и получение похищенного имущества. Об этом сообщает NBC News.

По данным следствия, Яроч, прикомандированный к разведывательному сообществу США, получил доступ к необходимым данным через системы ФБР и использовал их для перемещения средств. Он получил доступ к ключам от криптовалютных кошельков через внутренние системы бюро и совершил до 12 переводов. Общая сумма переводов составила около $925,4 тыс. Речь идёт о криптовалютных кошельках, связанных с «недружественным государством». Источники NBC News уточнили, что этим государством была Россия.

Яроч не контактировал с владельцами этих счетов и не взаимодействовал с иностранными структурами. При этом ему вменяют незаконное перемещение похищенного имущества между штатами и получение украденных активов. Как следует из судебных документов, Яроч позже сам сообщил о своих действиях сотруднику Министерства юстиции США. Он заявил, что был недоволен невозможностью ФБР принять меры против криптовалютных счетов, которые, по его мнению, использовались «противником».

Яроч также подал внутреннее сообщение через систему ФБР и добровольно пришёл в штаб-квартиру ведомства, чтобы рассказать о случившемся. Во время обыска у него дома он передал следователям служебное удостоверение и информацию о своих криптовалютных кошельках. Бюро заявило, что сразу начало проверку после получения информации о нарушениях. Ведомство уволило Яроча и отметило, что подобные действия сотрудников не соответствуют требованиям к этике и поведению.

Суд Восточного округа Вирджинии постановил временно оставить Яроча под стражей. Следующее заседание по делу назначено на вторник.

Ранее Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2025 год. Документ насчитывает 927 страниц. Основные доходы главы государства были получены от операций с цифровыми активами, общая сумма которых превысила 1,4 миллиарда долларов. Криптовалюты стали главным источником поступлений, значительно обогнав другие виды бизнеса Трампа. В сравнении, частный клуб в Палм-Бич принёс 77 миллионов, а гольф-клуб в Северной Вирджинии — 25 миллионов.