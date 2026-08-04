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4 августа, 04:55

В Санкт-Петербурге утром 4 августа объявляли угрозу БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Kovalchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Kovalchuk

На территории Санкт-Петербурга была объявлена опасность беспилотников. Сообщение опубликовали в городском канале экстренных ситуаций в «Максе».

«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — уточняется в сообщении

Позже в городском канале экстренных ситуаций появилась информация об отмене опасности БПЛА.

Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший
Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший

Тем временем пять человек погибли, ещё шестеро получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Алена Пенчугина
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