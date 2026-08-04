В Санкт-Петербурге утром 4 августа объявляли угрозу БПЛА
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На территории Санкт-Петербурга была объявлена опасность беспилотников. Сообщение опубликовали в городском канале экстренных ситуаций в «Максе».
«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — уточняется в сообщении
Позже в городском канале экстренных ситуаций появилась информация об отмене опасности БПЛА.
Тем временем пять человек погибли, ещё шестеро получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
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