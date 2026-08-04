Грызня элит в стране без будущего: В Китае назвали пророческим прогноз Путина о распаде Украины
Sohu: Прогноз Путина о распаде Украины может претвориться в жизнь
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Прогноз президента России Владимира Путина о возможном распаде Украины способен воплотиться в жизнь. Такого мнения придерживаются обозреватели китайского издания Sohu.
Авторы публикации указывают, что Незалежная лишилась значительной части молодого населения и погрязла в долгах перед западными партнёрами. Даже сам Владимир Зеленский, как утверждается в материале, не уверен, удастся ли стране в нынешнем положении удержать западные территории.
Ключевой проблемой журналисты называют разногласия внутри украинских элит. Попытки Зеленского погасить их через отставку министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского лишь спровоцировали протестные настроения.
По оценке Sohu, слова российского лидера продолжают звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия вышли наружу, будущее страны становится всё более туманным. Зеленский может тасовать кадры, но не способен устранить фундаментальную причину кризиса — глубинный раскол.
Напомним, Владимир Путин на встрече в честь дня ВМФ с военнослужащими в Санкт-Петербурге заявил о неизбежности пересмотра нынешних границ Украины. Глава государства выразил уверенность, что западные регионы страны будут утрачены Киевом в обозримом будущем. Эти территории он назвал подарком Сталина, сделанным в границах единого государства. По мнению президента, современные украинские власти не смогут удержать данные земли в своём составе. Путин также напомнил, что единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия, однако Киев предпочёл объявить её своим врагом.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.