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4 августа, 05:42

Прилетело откуда не ждали: Украинский дрон лично сопроводил побратимов на тот свет через минное поле

Украинский дрон вывел бойцов теробороны ВСУ на минное поле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Группа военнослужащих территориальной обороны ВСУ, пытавшаяся покинуть позиции в Харьковской области, подорвалась на собственных минных заграждениях. К опасному участку их вывел беспилотник своего подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошёл в районе села Бакшеевка в Харьковской области. Несколько военнослужащих 113-й бригады территориальной обороны решили оставить занимаемые позиции. Во время отхода группа двигалась вслед за коптером, которым управлял оператор их подразделения.

Беспилотник привёл военных на участок, где были установлены собственные минно-взрывные заграждения. В результате попытка покинуть позиции закончилась подрывом на мина.

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Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие запугивали жителей Константиновки, которые пытались выйти на связь с российскими военными для эвакуации. Бойцы ВСУ проводили устрашающие акции, стреляли перед людьми в землю и пол, а также предупреждали, что «на всех патронов хватит» и никого щадить не будут.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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