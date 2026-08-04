Группа военнослужащих территориальной обороны ВСУ, пытавшаяся покинуть позиции в Харьковской области, подорвалась на собственных минных заграждениях. К опасному участку их вывел беспилотник своего подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошёл в районе села Бакшеевка в Харьковской области. Несколько военнослужащих 113-й бригады территориальной обороны решили оставить занимаемые позиции. Во время отхода группа двигалась вслед за коптером, которым управлял оператор их подразделения.

Беспилотник привёл военных на участок, где были установлены собственные минно-взрывные заграждения. В результате попытка покинуть позиции закончилась подрывом на мина.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие запугивали жителей Константиновки, которые пытались выйти на связь с российскими военными для эвакуации. Бойцы ВСУ проводили устрашающие акции, стреляли перед людьми в землю и пол, а также предупреждали, что «на всех патронов хватит» и никого щадить не будут.