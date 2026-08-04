На базе трёх училищ Сумской области планируют организовать производство беспилотников и комплектующих для нужд ВСУ. К работам намерены принудительно привлекать студентов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идёт о Шосткинском центре профессионально-технического образования, Шосткинском высшем профессиональном училище, а также Сумском высшем профессиональном училище строительства и дизайна. На этих площадках планируется наладить выпуск беспилотников и комплектующих для нужд украинской армии.

К производственному процессу собираются принудительно привлекать учащихся этих образовательных учреждений. На реализацию проекта из областного бюджета уже выделили 69,9 млн гривен, что составляет около 125,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что сразу восемь категорий мужчин лишились права на отсрочку от мобилизации. Такая возможность больше не предусмотрена для студентов и аспирантов заочной и вечерней форм обучения, а также для граждан, получающих второе или третье высшее образование.