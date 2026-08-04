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4 августа, 05:45

Взялся за студентов: Зеленский превратил ПТУ Сумщины в лагеря для сборки беспилотников

Студентов училищ в Сумской области планируют привлечь к сборке БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

На базе трёх училищ Сумской области планируют организовать производство беспилотников и комплектующих для нужд ВСУ. К работам намерены принудительно привлекать студентов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идёт о Шосткинском центре профессионально-технического образования, Шосткинском высшем профессиональном училище, а также Сумском высшем профессиональном училище строительства и дизайна. На этих площадках планируется наладить выпуск беспилотников и комплектующих для нужд украинской армии.

К производственному процессу собираются принудительно привлекать учащихся этих образовательных учреждений. На реализацию проекта из областного бюджета уже выделили 69,9 млн гривен, что составляет около 125,1 млн рублей.

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Милена Скрипальщикова
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