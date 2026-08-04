Щит выдержал: Российская ПВО смела армаду из 320 дронов этой ночью

Российские средства противовоздушной обороны отработали минувшую ночь с максимальной интенсивностью. В период с 20:00 мск 3 августа до 08:00 мск 4 августа дежурные силы перехватили и уничтожили 320 украинских БПЛА самолётного типа.

География перехвата охватила практически всю западную и центральную часть страны. Удары наносились по целям в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также над Крымом и Московским регионом. Всего атака затронула 17 субъектов РФ, включая Ленинградскую, Тульскую, Рязанскую и Нижегородскую области.

Несмотря на массированный характер налёта, дежурным расчётам удалось предотвратить прорыв дронов к стратегическим объектам. Основная волна беспилотников была ликвидирована на подлёте к границам регионов силами зенитных комплексов дальнего и среднего радиуса действия.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, ещё шестеро получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.