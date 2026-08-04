Книги о Цое, Клинских и «Агате Кристи» получат спецмаркировку из-за наркотиков

Произведения о фронтменах рок-коллективов «Кино» и «Сектор газа» Викторе Цое и Юрии Клинских, а также группе «Агата Кристи» включат в отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотиков. Такие издания подлежат специальной маркировке, сообщили на сайте Российского книжного союза.

В организации уточнили, что список формируется на заявительной основе и будет пополняться ежедневно. Решение не означает изъятия книг из продажи, однако обязывает издателей и распространителей наносить соответствующую пометку.

Попадание в перечень объясняется наличием в текстах эпизодов, связанных с запрещёнными веществами. Ранее механизм маркировки был разработан для того, чтобы предупредить читателя о специфическом содержании, не прибегая к полному запрету публикаций.

Ранее Life.ru рассказывал, что соответствующая маркировка появится и в ряде популярных произведений художественной литературы. В частности это касается «Заводного апельсина» Энтони Бёрджесса, нескольких книг Стивена Кинга, включая «Доктор Сон» и сборник «Ночные кошмары и фантастические видения», а также «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта, произведений Чака Паланика «Удушье» и «Рождение звука» и «Аполло» Виктора Пелевина.