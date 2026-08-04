Под Тверью обломки БПЛА повредили стену склада Wildberries

Во время отражения ночной атаки беспилотников в Тверской области обломки одного из дронов повредили склад Wildberries. Никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королёв.

Частичные повреждения получил складской комплекс Wildberries, расположенный в посёлке Эммаусс Калининского округа. Стена здания была повреждена обломком беспилотника, сбитого во время отражения ночной атаки.

Находившиеся на объекте сотрудники не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию складского комплекса.

Ранее пожар произошёл на логистическом комплексе Wildberries в посёлке Красный Бор Ленинградской области. Возгорание возникло после атаки беспилотника. Никто не пострадал. До начала тушения весь персонал успели эвакуировать с территории объекта, после чего к работе приступили пожарные расчёты.