Юрист рассказал, за что могут лишить права на наследство

Получивший наследство человек может лишиться имущества, если суд признает его недостойным наследником. В таком случае ему придётся вернуть всё, что было получено после смерти родственника. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист, генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

Основанием для лишения наследства могут стать умышленные противоправные действия против наследодателя или других претендентов на имущество. К числу таких случаев также относятся попытки незаконно повлиять на последнюю волю умершего, отметил специалист.

При этом обычная ссора или напряжённые отношения между родственниками сами по себе не являются причиной для признания человека недостойным наследником. Для этого необходимо доказать нарушения в установленном законом порядке.

«Если суд придёт к выводу, что наследник действительно является недостойным, он лишается права на наследство и обязан вернуть всё имущество, которое получил», — сказал он.

Карпов привёл пример ситуации, когда один из родственников после смерти владельца имущества забирает из квартиры деньги, украшения или другие ценные вещи, скрывая их от остальных участников наследования. Если суд установит, что человек намеренно пытался присвоить имущество и нарушил права других наследников, это может стать причиной для лишения его права на наследство.

По словам юриста, с подобными требованиями чаще всего обращаются другие наследники, чьи интересы были затронуты. При этом подать иск можно даже после того, как оформление наследства уже завершилось.

Ранее стало известно о различиях между дарственной и завещанием при передаче имущества наследникам. Договор дарения позволяет передать имущество ещё при жизни владельца, после чего новый собственник получает на него права. При этом прежний хозяин больше не может распоряжаться этим объектом как своим.