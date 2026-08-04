Губернатор Воробьёв сообщил о 10 пострадавших при налёте дронов в Чехове

Появились новые данные об атаке БПЛА в промышленной зоне Новоселки, расположенной в городском округе Чехов. Согласно заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент привел к травмированию десяти местных жителей.

Шестерых раненых экстренно транспортировали в Чеховскую больницу. Ещё двоих пациентов направили в профильные медицинские учреждения Серпухова и Подольска для оказания специализированной помощи. Оставшиеся двое граждан после первичного осмотра врачей решили отказаться от стационарного лечения.

Медики оценивают состояние семи пациентов как средней степени тяжести. Один пострадавший остается в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются специалисты.

У пациентов диагностированы серьёзные повреждения: минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, а также серьезные повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи предоставляют полный спектр необходимой терапии.

В настоящий момент профильные ведомства и медики продолжают мониторить ситуацию. Состояние каждого пациента находится на постоянном контроле, делается все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.