Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 06:05

Губернатор Воробьёв сообщил о 10 пострадавших при налёте дронов в Чехове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Появились новые данные об атаке БПЛА в промышленной зоне Новоселки, расположенной в городском округе Чехов. Согласно заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент привел к травмированию десяти местных жителей.

Шестерых раненых экстренно транспортировали в Чеховскую больницу. Ещё двоих пациентов направили в профильные медицинские учреждения Серпухова и Подольска для оказания специализированной помощи. Оставшиеся двое граждан после первичного осмотра врачей решили отказаться от стационарного лечения.

Медики оценивают состояние семи пациентов как средней степени тяжести. Один пострадавший остается в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются специалисты.

У пациентов диагностированы серьёзные повреждения: минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, а также серьезные повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи предоставляют полный спектр необходимой терапии.

В настоящий момент профильные ведомства и медики продолжают мониторить ситуацию. Состояние каждого пациента находится на постоянном контроле, делается все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.

В Санкт-Петербурге утром 4 августа объявляли угрозу БПЛА
В Санкт-Петербурге утром 4 августа объявляли угрозу БПЛА

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar