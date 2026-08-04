Скрытое преимущество: Маленькая деталь под бюстгальтером меняет исход женских велогонок

Некоторые участницы женских велогонок оказались под подозрением из-за возможного использования специальных накладок, которые якобы помогают улучшить аэродинамику. Команды уже попросили UCI уточнить правила. Об этом сообщает Wieler Flits.

Велогонщиц заподозрили в использовании накладок для улучшения аэродинамики. Фото © Wieler Flits

Соперницы обращают внимание на возможные изменения экипировки участниц. Подозрения связаны с тем, что некоторые спортсменки могут размещать специальные вставки под бюстгальтером. Предполагается, что такие приспособления способны влиять на воздушный поток вокруг тела и уменьшать сопротивление во время движения.

Подобные изменения формы одежды запрещены правилами Международного союза велосипедистов (UCI), поэтому несколько команд, участвующих в женском «Тур де Франс», обратились к организаторам с просьбой чётко прописать требования к экипировке. Одним из предложенных вариантов контроля может стать проверка участниц после завершения гонки в специально оборудованной закрытой зоне.

Ранее исследователи изучали влияние специальных аэродинамических элементов для груди у спортсменок в гонках на время и триатлоне. Согласно опубликованным результатам, правильно подобранная конструкция способна снизить сопротивление воздуха до 3,6%, что может дать экономию около 0,78 секунды на каждый километр дистанции.

Ранее американский велогонщик Сепп Кусс оказался в центре опасного инцидента во время заключительного этапа многодневной гонки «Тур де Франс». На высокой скорости спортсмен зацепил невысокое ограждение у края дороги, после чего его отбросило в сторону склона. Избежать падения с высоты ему помогла защитная сетка, установленная вдоль трассы.