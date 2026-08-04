Над Нижегородской областью за ночь сбили 26 беспилотников

Минувшей ночью в небе над Нижегородской областью средства противовоздушной обороны нейтрализовали 26 вражеских беспилотных аппаратов. Информацию об этом подтвердил глава региона Глеб Никитин.

По его данным, обошлось без жертв и серьезных разрушений. В результате падения обломков была зафиксирована порча нескольких машин, которые получили механические повреждения.

В настоящий момент на месте работы по ликвидации последствий занимаются экстренные службы. Специалисты проводят осмотр территорий, куда упали фрагменты сбитых целей.

Губернатор в своем сообщении в социальной сети «Макс» отметил эффективные действия военнослужащих Минобороны и бойцов резервного отряда «БАРС-НН». Руководитель области высказал признательность защитникам за успешное отражение атаки и охрану воздушных рубежей региона.

А в Тверской области в ходе ночного перехвата дронов фрагменты одного из сбитых аппаратов повредили склад Wildberries в посёлке Эммаусс Калининского округа. Работники, находившиеся на объекте, не пострадали. Сейчас на месте занимаются оперативные службы, которые готовят комплекс возвращению к штатному режиму работы.