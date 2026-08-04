ФАС возбудила новые дела против операторов АЗС из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба начала новые проверки на рынке топлива. В нескольких регионах России у операторов АЗС выявили признаки возможного нарушения правил ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Территориальные управления ФАС возбудили дела и выдали предупреждения владельцам автозаправок в Алтайском и Красноярском краях, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. В Алтайском крае под проверку попали две сети АЗС в Бийске — Evolution и EVO. Ведомство заподозрило компании в возможном соглашении, направленном на синхронное повышение стоимости топлива.

«В результате мониторинга установлено, что владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня», — говорится в сообщении.

Кроме того, антимонопольщики начали разбирательство в отношении компании «Ника», которая остаётся единственным продавцом топлива в Солтонском районе региона. ФАС считает, что организация могла установить необоснованно высокие цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Стоимость продукции на её заправках оказалась выше среднего уровня по соседним районам. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с ценами на автомобильное топливо остаётся на постоянном контроле.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ситуацией с ценами на топливном рынке. Ведомство выдало 52 предупреждения участникам рынка и возбудило 28 дел. Меры связаны с возможными нарушениями при формировании стоимости бензина и дизельного топлива.