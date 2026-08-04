Иван Янковский — о первом дуэте с Юрой Борисовым: «Готов на край света»

Иван Янковский и Юра Борисов открыли четвёртый этап Российской серии гонок на выносливость REC, появившись на ретроавтомобилях из фильма «Битва моторов». О совместной работе над картиной артисты рассказали корреспонденту Кино Mail.

Янковский получил предложение о роли на Камчатке: режиссёр Илья Маланин позвонил ему в три часа ночи и представил идею ленты о гонщике Андрее Нагеле, автомобиле «Руссо-Балт» и событиях начала XX века.

Окончательно актёр заинтересовался проектом, узнав, что его партнёром станет Борисов. Ранее они хотели встретиться в кадре, но подходящего материала не находилось.

«Если он будет за рулём, я готов с ним хоть на край света», — признался Янковский.

По его словам, съёмки помогли ему лучше узнать коллегу и многому у него научиться.

Борисов также давно мечтал поработать с Янковским. Совместные поездки, приключения и съёмочный процесс он назвал отдельной маленькой жизнью.

Ранее актриса Алина Ланина заявила, что театр является главным способом профессионального роста актёра, ведь сцена даёт возможность экспериментировать, лучше понимать свои сильные стороны и постоянно оттачивать мастерство. Кино, по её словам, чаще требует уже готовых навыков и почти не оставляет права на ошибку.