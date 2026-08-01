«Жадно тоскую»: Алина Ланина объяснила, почему для актёров театр важнее кино

Театр остаётся главным инструментом профессионального развития актёра, рассказала актриса Алина Ланина в интервью Леди Mail. По её словам, сцена позволяет лучше понять собственные возможности, экспериментировать и постоянно совершенствовать мастерство.

На съёмочной площадке артисту чаще приходится демонстрировать уже освоенные навыки, поскольку кинопроизводство не оставляет много пространства для ошибок и творческих поисков. Обычно актёров утверждают на роли, к которым они уже подготовлены профессионально.

Ланина подчеркнула, что работа в кино и театре требует разной подачи, энергии и способов создания персонажа. При этом регулярную игру на сцене она сравнила с тренировками спортсмена, которые помогают сохранять профессиональную форму.

«После института я сразу ушла работать в кино, и двенадцать лет не работала в театре, очень скучала по сцене, но вот в чем ирония: сегодня, когда у меня случается по 35 спектаклей в месяц, я жадно тоскую по кино», — заключила звезда.