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Регион
4 августа, 07:02

В Госдуме предложили уведомлять водителей об эвакуации через «Госуслуги»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России могут изменить порядок принудительной эвакуации автомобилей. Депутатам предложили заранее предупреждать владельцев машин через портал «Госуслуги» перед отправкой транспорта на штрафстоянку. Законопроект с инициативой о предварительном уведомлении водителей внесли в Госдуму представители фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером парламента Владиславом Даванковым. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Авторы документа предлагают обязать должностных лиц сообщать владельцу или водителю о предстоящем перемещении автомобиля за 15 минут до начала эвакуации. Оповещение предлагается проводить через портал «Госуслуги». По мнению инициаторов, такая система позволит автомобилистам быстрее реагировать на нарушение и в некоторых случаях избежать отправки машины на спецстоянку.

В пояснительных материалах отмечается, что новая мера может сделать процедуру эвакуации более удобной для граждан и снизить напряжённость вокруг принудительного перемещения автомобилей. При этом, если водитель успеет устранить причину нарушения до начала эвакуации, применение такой меры может оказаться ненужным.

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Ранее стало известно, что с 1 августа начали действовать обновлённые правила ОСАГО, утверждённые Банком России. Изменения коснулись нескольких аспектов страхования, включая возможность отказа от полиса, оформление документов и порядок компенсаций после аварий. Теперь автовладелец может аннулировать договор до начала его действия и вернуть часть внесённой суммы.

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Милена Скрипальщикова
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