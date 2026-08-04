Не отвернулись от гостей: Мишустин отметил отзывчивость крымчан и выделил средства на поддержку турбизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил признательность жителям Крыма и Севастополя за помощь отдыхающим, столкнувшимся с трудностями. На совещании по развитии туристической отрасли в Горно-Алтайске глава правительства подчеркнул, что полуостров пережил непростой сезон. Его цитирует РИА «Новости».

По словам Мишустина, власти уже направили финансовые ресурсы на поддержку местных туристических организаций. Премьер отдельно отметил высокую ответственность предпринимателей и рядовых граждан.

Он подчеркнул, что крымчане не оставили без внимания проблемы путешественников, прибывших на побережье, и оказывали им посильную помощь, несмотря на собственные сложности. Правительство продолжит следить за ситуацией в курортной сфере региона.

Ранее Life.ru сообщал, что Минэнерго и Минстрой России разрабатывают комплексный план для стабилизации электроснабжения в Крыму. Меры направлены на ликвидацию последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса, сообщили в Минэнерго. Проект должен включать как первоочередные шаги, так и долгосрочные решения для повышения устойчивости энергоснабжения. Особое внимание уделяется формированию аварийного запаса оборудования и материалов для максимально быстрого проведения восстановительных работ.