WSJ: США помогают Тайваню готовиться к возможному конфликту с Китаем

Вашингтон оказывает Тайбэю военную поддержку не только через поставки вооружения. Тайвань впервые раскрыл детали скрытого ранее сотрудничества с США, включающего обмен опытом и подготовку к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше. Благодаря военным обменам мы получили большой объём практического боевого опыта от США», — говорится в материале.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку рассказал о ранее не афишировавшихся направлениях взаимодействия с американскими военными. По его словам, сотрудничество между сторонами не ограничивается закупкой вооружения и включает обмен знаниями, подготовку специалистов и передачу практического опыта.

Глава оборонного ведомства острова отметил, что благодаря контактам с американскими военными Тайвань получил дополнительные навыки, связанные с подготовкой к возможным боевым сценариям. При этом Ку заявил, что планы Тайбэя на случай конфликта с Китаем не предполагают обязательного участия армии США в боевых действиях. Представители Пентагона и Тихоокеанского командования США отказались комментировать заявления тайваньского министра обороны.

Ранее стало известно, что Тайвань впервые провёл боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS на западном побережье острова. Манёвры состоялись в районе устья реки Дацзяси в городе Тайчжун. В ходе учений военнослужащие отрабатывали перемещение огневых подразделений между различными районами и нанесение ударов по условным важным объектам противника на севере.