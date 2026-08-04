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4 августа, 07:07

WSJ: США помогают Тайваню готовиться к возможному конфликту с Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Вашингтон оказывает Тайбэю военную поддержку не только через поставки вооружения. Тайвань впервые раскрыл детали скрытого ранее сотрудничества с США, включающего обмен опытом и подготовку к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше. Благодаря военным обменам мы получили большой объём практического боевого опыта от США», — говорится в материале.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку рассказал о ранее не афишировавшихся направлениях взаимодействия с американскими военными. По его словам, сотрудничество между сторонами не ограничивается закупкой вооружения и включает обмен знаниями, подготовку специалистов и передачу практического опыта.

Глава оборонного ведомства острова отметил, что благодаря контактам с американскими военными Тайвань получил дополнительные навыки, связанные с подготовкой к возможным боевым сценариям. При этом Ку заявил, что планы Тайбэя на случай конфликта с Китаем не предполагают обязательного участия армии США в боевых действиях. Представители Пентагона и Тихоокеанского командования США отказались комментировать заявления тайваньского министра обороны.

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Ранее стало известно, что Тайвань впервые провёл боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS на западном побережье острова. Манёвры состоялись в районе устья реки Дацзяси в городе Тайчжун. В ходе учений военнослужащие отрабатывали перемещение огневых подразделений между различными районами и нанесение ударов по условным важным объектам противника на севере.

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Милена Скрипальщикова
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